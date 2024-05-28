Под Волгоградом главы собрались тушить пожар в костюмах и при галстуках

В учениях будут задействованы больше 30 единиц техники, в том числе, санитарный вертолет, а также беспилотные летательные аппараты. Свои навыки продемонстрируют свыше сотни бойцов главка МЧС, противопожарной и аварийно-спасательной служб, лесничеств, а также волгоградской службы спасения, ВДПО и реготделения ВОСВОД.