Под Волгоградом главы собрались тушить пожар в костюмах и при галстуках

По легенде причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя охватило два гектара сухой растительности и лесные насаждения перед санаторием «Качалинский». Возникла опасность, что огонь может перекинуться и на жилые дома, расположенные неподалеку.
В учениях будут задействованы больше 30 единиц техники, в том числе, санитарный вертолет, а также беспилотные летательные аппараты. Свои навыки продемонстрируют свыше сотни бойцов главка МЧС, противопожарной и аварийно-спасательной служб, лесничеств, а также волгоградской службы спасения, ВДПО и реготделения ВОСВОД.
Судя по фото, предоставленным пресс-службой обладминистрации, многие чиновники собрались отрабатывать алгоритм борьбы с большим огнем при полном параде — в парадных костюмах и при галстуках.
Накануне в пожаре в Калачевском районе погиб пенсионер.