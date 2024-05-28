Власти рассказали, почему жители Башкирии заплатят в мае за отопление, которого не было

На мольбы граждан вернуть тепло — хотя бы в социальные учреждения — чиновники ответили твердым «нет». Только вот счета за отопления за май некоторые граждане все-таки получат, несмотря на то, что спали в свитерах и регулярно заболевали. ГорОбзор.ру выяснил, кого это коснется.
С 1 октября 2019 года в Башкирии начали платить за отопление по схеме ⅛ вместо 1/12. Это значит, что жители платят только за сезон, когда тепло есть, за фактическое потребление ресурса, а не в течение года. Летом платить не надо. В этом году жители столкнуться с «но». Несмотря на отсутствие тепла в домах в мае, платить придется, если сезон стартовал в октябре. Это значит, что восьмым месяцем становится как раз май. Но если дома, где установлены приборы учета, заплатят по фактическому расходу, то вот дома без ОДПУ оплатят весь месяц по нормативу. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Башкирии.
«В целях обеспечения единого подхода к расчету размера платы за коммунальную услугу по отоплению в течение отопительного периода в многоквартирных домах и жилых домах, не оснащенных ОДПУ, количество месяцев отопительного периода принято считать равным восьми календарным месяцам. Таким образом, вне зависимости от того, когда отключат отопление, жителям многоквартирного дома, который не оборудован ОДПУ, будут приходить квитанции за тепло ровно за столько месяцев, сколько установлено Постановлением Правительства РБ № 479. Прошедший отопительный сезон стартовал в Уфе 9 октября 2023 года, а завершился 19 апреля. Так же сообщаем, что в домах с установленным ОДПУ плата взимается за количество фактически потребленного ресурса».
Кроме того, как отметили в МинЖКХ, изменение количества месяцев отопительного сезона для МКД без ОДПУ невозможно, так как это является установленной формой. Если сезон начинается в сентябре, значит, последний месяц, когда надо платить за ресурс, — апрель. В ряде муниципалитетов, в том числе и в Уфе, отопление дали в октябре, тогда восьмым месяцем становится май, за который придется платить. В частности, ряд муниципалитетов, зная о наступлении холодов, перенес отключение тепла, отопление забрали после праздников. И за эту пару дней жители домов без приборов учета будут вынуждены платить как за полный месяц. В Госкомитете Башкирии по жилищному и строительному надзору отмечают: неполный месяц — не повод не платить.
«Даже если отопление подано не с начала месяца, оплата выставляется за весь месяц. Законодательно не предусмотрен расчет норматива потребления коммунальных услуг, в том числе на отопление, в расчете на день потребления соответствующего коммунального ресурса. Следовательно в отопительный период 2023—2024 начисление платы за коммунальную услугу отопление производится с сентября по апрель либо с октября по май».
Отопительный сезон в Башкирии длится 8 месяцев как в большинстве регионов ПФО. Это определяется климатическими условиями субъекта. Например, в ЯНАО длительность 9 месяцев, а в Сочи — 6. Счета за отопление за май жители Башкирии получат в скором времени.