Власти рассказали, почему жители Башкирии заплатят в мае за отопление, которого не было

С 1 октября 2019 года в Башкирии начали платить за отопление по схеме ⅛ вместо 1/12. Это значит, что жители платят только за сезон, когда тепло есть, за фактическое потребление ресурса, а не в течение года. Летом платить не надо. В этом году жители столкнуться с «но». Несмотря на отсутствие тепла в домах в мае, платить придется, если сезон стартовал в октябре. Это значит, что восьмым месяцем становится как раз май. Но если дома, где установлены приборы учета, заплатят по фактическому расходу, то вот дома без ОДПУ оплатят весь месяц по нормативу. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Башкирии.