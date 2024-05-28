Когда в России появится Цифровой кодекс: в Минцифры назвали сроки

Это фундаментальная история, очень большая сложная, комплексная. К Кодексу предъявляется значительно больший объем требований. Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести (проект) на площадку Думы.