Когда в России появится Цифровой кодекс: в Минцифры назвали сроки

Глава Минцифры РФ подчеркнул, что в настоящее время в России есть множество регуляторных актов, касающихся цифровых технологий, но они разрозненны. Поэтому было принято решение разработать обширный Цифровой кодекс, который станет основой для всего законодательного регулирования в области цифровизации, развития и защиты данных.
Это фундаментальная история, очень большая сложная, комплексная. К Кодексу предъявляется значительно больший объем требований. Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести (проект) на площадку Думы.
Максут Шадаев ранее заявлял, что Цифровой кодекс появится в России не раньше 2026 года.
Создание Цифрового кодекса для регулирования сферы связи и ИКТ является частью стратегии развития отрасли связи до 2035 года. 15 декабря 2023 г. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проект Цифрового кодекса, разработанного Минцифры.
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в апреле 2024 года заявлял, что разработка кодекса — преждевременная мера в условиях развития современного права. «Ведомости» указывают, что в совете согласны с необходимостью совершенствовать законодательство в цифровой среде, ввиду архаичности противоречивости имеющихся правовых актов.
Диана Тачаева