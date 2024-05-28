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В Молдове — снова учения резервистов

До конца мая в Молдове проходят очередные, вторые за месяц, учения резервистов.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Национальная армия объявила о проведении очередного этапа военных учений с участием резервистов.

Как уточнили в Министерстве обороны, маневры проходят с 27 по 31 мая. Предыдущие аналогичные учения прошли с 20 по 24 мая. Резервистов заранее вызывали в территориальные военные центры по месту прописки для выяснения ситуации, а также получения приказов на участие.

В пятидневную программу обучения входят теоретические и практические занятия на различных полигонах: боевая стрельба из вооружения, находящегося в ведении Национальной армии, оказание первой медицинской помощи, занятия по радиационной, химической и биологической защите.

Целью обучения является проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

Учения проводятся в соответствии с требованиями Закона № 1244/2002 о резерве Вооруженных сил, а также Плана подготовки Национальной армии на 2024 год.

учения