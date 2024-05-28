В Молдове — снова учения резервистов

Как уточнили в Министерстве обороны, маневры проходят с 27 по 31 мая. Предыдущие аналогичные учения прошли с 20 по 24 мая. Резервистов заранее вызывали в территориальные военные центры по месту прописки для выяснения ситуации, а также получения приказов на участие.