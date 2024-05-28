МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса

РИМ, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву.
Ранее премьер Польши Дональд Туск уже заявлял, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, свои слова он ничем не подтверждал.
«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу», — заявил глава МИД Польши. При этом никаких конкретных доказательств он не привел.
Сикорский считает ситуацию с мигрантами «организованном нападении на Европейский союз». «Мне бы хотелось, чтобы наши западные коллеги поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, мечтающих о лучшей жизни. На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу», — утверждает он.
Министр также заявил, что Женевская конвенция, призванная защищать права беженцев, была «задумана для применения к частным лицам», но «никогда не предназначалось для миллионов людей».
«По другую сторону Средиземного моря проживает миллиард человек, которые предпочли бы жить здесь, а не там. Можем ли мы принять миллиард человек? Мы можем. Не существует личного права жить там, где вы хотите. Если бы оно было, нам не нужны были бы паспорта и визы», — сказал Сикорский.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявлял, что после схода снега на белорусской границе обнаружены тела мигрантов. Ситуацию он описывал как «ужас», а также заявлял о негодяях, «которые убивают людей — мигрантов — и выбрасывают на нашу территорию».