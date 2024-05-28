МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявлял, что после схода снега на белорусской границе обнаружены тела мигрантов. Ситуацию он описывал как «ужас», а также заявлял о негодяях, «которые убивают людей — мигрантов — и выбрасывают на нашу территорию».