Глава Перми Соснин высказался об окончании строительства нового зоопарка

Глава Перми Эдуард Соснин высказался об окончании строительства нового зоопарка.
Ситуацию с возведением объекта он прокомментировал 28 мая на пленарном заседании пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Сергея Стенно.
«Вопрос у меня локальный. Скажите, пожалуйста, какие перспективы окончания строительства зоопарка в Перми?» — спросил мэра депутат.
Отвечая на вопрос о ходе строительства зоопарка, Эдуард Соснин обратил внимание на то, что объектом занимаются региональные власти.
«Сергей Петрович, очень люблю ваши вопросы, особенно когда они не касаются городских полномочий. Даже не знаю, как вам на это ответить, потому что зоопарк строит краевое правительство на краевом участке с краевыми подрядчиками. Я, как и многие из вас, получаю информацию из средств массовой информации. Недавно прошла новость о том, что там усиливают новым подрядчиком реализацию проекта», — заявил Эдуард Соснин.
После этого мэр согласился представить своё видение по поводу строительства объекта.
«Неоднократно проезжал мимо зоопарка, потому что у нас там школы строятся. Вижу, что техника есть — выезжает, заезжает. Видно, что люди какие-то есть. Могу ответить, как вижу я сам: работа идёт. Ничего другого пока ответить не могу, можно адресовать вопрос коллегам краевым», — заявил Эдуард Соснин.
Напомним, часть работ по строительству нового зоопарка в Перми должна завершиться летом 2024 года. В декабре 2023 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о выходе возведения объекта на финальную стадию. По его словам, на тот момент была сдана первая очередь зоопарка.