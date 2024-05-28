Глава Перми Соснин высказался об окончании строительства нового зоопарка

«Сергей Петрович, очень люблю ваши вопросы, особенно когда они не касаются городских полномочий. Даже не знаю, как вам на это ответить, потому что зоопарк строит краевое правительство на краевом участке с краевыми подрядчиками. Я, как и многие из вас, получаю информацию из средств массовой информации. Недавно прошла новость о том, что там усиливают новым подрядчиком реализацию проекта», — заявил Эдуард Соснин.