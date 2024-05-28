«Это не награда, это ответственность»: Что известно о новых почетных гражданах Петербурга

В Петербурге стало на трех почетных жителей больше. В этом году городские депутаты отступили от традиции и отметили сразу трех человек. Ими стали руководитель кафедрой акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Эдуард Айламазян, Дмитрий Гранов, внесший огромный вклад в развитие трансплантологии печени, и основатель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин. Каждый из них получил особый знак, сделанный из гранита, взятого со стен Петропавловской крепости. Это особый символ заслуг перед городом. Посетила мероприятие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— В этом году исполнилось 60 лет, как Эдуард Айламазян пришел в медицину — это выдающаяся заслуга для Петербурга. Благодаря этому человеку и его ученикам спасены тысячи жизней, огромное количество человек появилось на свет. Спасибо вам за это! — сказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
Принимая почетный знак, Эдуард Карпович ответил, что воспринимает звание не как награду, а как новую ответственность.
— У меня большое количество наград, но это первая, которая вызвала у меня такое волнение. Я воспринимаю ее как возложение колоссальной ответственности за наш великий город, — сказал доктор Айламазян. — Я чувствую ответственность и за те отрасли, в которых работаю, — медицина, преподавание, наука. Думаю, смогу быть полезным городу.
Еще один заслуженный врач — Дмитрий Гранов — вспомнил юность и отметил, что всегда хотел стать футболистом, но успеха пришлось добиться в медицине.
— Я хотел играть за донецкий «Шахтер», но травма заставила сменить стезю, — сказал он. — В медицине слово «я» — плохое слово. Должно быть «мы»! Я хочу поблагодарить своих единомышленников и коллег за то, что помогли мне получить эту награду.
На протокольном мероприятии нашлось место и шутке: награждая Давида Голощекина, отметили, что это редкий случай, когда не Петербург дал что-то Москве, а наоборот, ведь музыкант родился в столице.
— Я прожил в Москве всего шесть месяцев, а потом меня привезли на родину отца, коренного петербуржца, и я всегда считал себя ленинградцем, — ответил на шутку Давид Семенович.
Губернатор Петербурга Александр Белов припомнил, что в детстве его всегда тянуло к джазу.
— Когда я занимался в музыкальной школе, играл на аккордеоне, всегда старался играть джаз. Не всегда получалось, но всегда старался, — сказал глава города.
Следующий этап — ЗакС закажет портреты отмеченных горожан. Картины войдут в особую галерею почетных граждан, которую собирают в Мариинском дворце.
КОНКРЕТНО.
Эдуард Карпович Айламазян. 32 года руководит кафедрой акушерства и гинекологии Университета имени академика Павлова. С работой ученого связывают улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге. Разработанные им методики позволили спасти большое количество новорожденных и матерей.
Давид Семенович Голощекин. Мультиинструменталист, композитор, народный артист Российской Федерации, трудится на сцене без малого 50 лет. В 1989 году основал первую в стране Санкт-Петербургскую государственную филармонию джазовой музыки. Автор «Петербургской сюиты», посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, музыки к пяти кинофильмам.
Дмитрий Анатольевич Гранов. Область научных интересов: внедрение новых технологий в гепатопанкреатобилиарную хирургию, онкологию, трансплантологию. Возглавляет кафедру радиологии и хирургических технологий в Университете имени академика Павлова. Автор более 600 научных работ.
КСТАТИ.
Звание почетный гражданин Санкт-Петербурга вручают с 1993 года. Первым его получил Дмитрий Лихачев. Всего в галере 51 имя. Среди них имя Владимира Путина. Он стал почетным гражданином города в 2006 году.