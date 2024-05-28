«Это не награда, это ответственность»: Что известно о новых почетных гражданах Петербурга

— У меня большое количество наград, но это первая, которая вызвала у меня такое волнение. Я воспринимаю ее как возложение колоссальной ответственности за наш великий город, — сказал доктор Айламазян. — Я чувствую ответственность и за те отрасли, в которых работаю, — медицина, преподавание, наука. Думаю, смогу быть полезным городу.