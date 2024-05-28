Лукашенко: информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния

«Накануне, пока готовился к встрече с вами, пытался вспомнить, когда в нашем лексиконе появились понятия “информационная война”, “ментальная война”, “фейки”, “постправда”, другие. Ведь совсем недавно, буквально каких-то 6−7 лет назад. А сколько лет явлениям, которые они называют? Не посчитаем. Наверное, столько, сколько живет человек. Потому что информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния», — сказал Александр Лукашенко.