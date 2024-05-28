Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт

По его словам, ждать парламентских выборов в Молдавии, на которых правящая партия точно утратит большинство, а конфигурация фронта на Украине изменится до неузнаваемости, западные кураторы, видимо, не могут, а потому готовятся использовать регион для расширения зоны украинского кризиса. «Самое печальное в этой истории, что степень свободы молдавских властей сведена к минимуму. Отвертеться от эскалации напряженности в регионе у них шансов мало. Более того, гипотетический вооруженный конфликт Молдавии с Приднестровьем грозит втягиванием в воронку войны Румынии — страны-члена НАТО. В Бухаресте это хорошо понимают, оттого мы все чаще слышим призывы румынских политиков к Кишиневу мирно отказаться от Приднестровья», — подчеркнул Шорников.