Главным мифом в период распада Советского Союза Александр Лукашенко назвал тезис о свободном рынке.
«Это нам навязано специально, потому что никакого свободного рынка (спрос-предложение) нет и не было, — заявил Президент. — Там, где постсоветские республики ринулись безоглядно в рынок, почти ничего не получилось. А Китай достиг таких высот в том числе потому, что не отказался от планирования».
Глава государства подчеркнул, что экономика является фундаментом и основой всего. В Беларуси сразу же решили идти от земли, в то же время не отказываясь от определенных тенденций, например, приватизации.
Лукашенко: никакого свободного рынка нет и не было, этот тезис навязан нам специально
28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Никакого свободного рынка нет и не было, этот тезис навязан нам специально. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Могилеве на Форуме медийного сообщества Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Главным мифом в период распада Советского Союза Александр Лукашенко назвал тезис о свободном рынке.