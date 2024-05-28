Лукашенко: никакого свободного рынка нет и не было, этот тезис навязан нам специально

Главным мифом в период распада Советского Союза Александр Лукашенко назвал тезис о свободном рынке.



«Это нам навязано специально, потому что никакого свободного рынка (спрос-предложение) нет и не было, — заявил Президент. — Там, где постсоветские республики ринулись безоглядно в рынок, почти ничего не получилось. А Китай достиг таких высот в том числе потому, что не отказался от планирования».



Глава государства подчеркнул, что экономика является фундаментом и основой всего. В Беларуси сразу же решили идти от земли, в то же время не отказываясь от определенных тенденций, например, приватизации.

