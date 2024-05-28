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Бездомных собак из Екатеринбурга предложили высылать на СВО

Екатеринбургских бездомных собак предложили отправлять в зону спецоперации на Украине. С инициативой выступил председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин.

Источник: AP 2023

«Во время Великой Отечественной войны 70 тыс. собак принимали участие в боевых действиях. Сейчас идет СВО — может быть, имеет смысл найти им применение там?» — заявил депутат, его слова передает «ФедералПресс».

Директор свердловского департамента ветеринарии Евгений Трушкин заявил, что на СВО достаточно собак. По его словам, часть из них уже помогает военным. Трушкин отметил, что в 2026 году планируется открыть собачий приют в Первоуральске, куда будут перевозить животных из Екатеринбурга. Не исключается запуск аналогичного заведения в Березовском. Также глава департамента подчеркнул, что в Свердловской области не будут приняты никакие нормы, касающиеся эвтаназии животных, пока не будет вынесено решение Верховного суда РФ.

ЕАН сообщал, что в Нижнем Тагиле разгорелся конфликт между зоозащитниками и реабилитационным центром «Добрые руки», который по контракту с администрацией города занимается отловом собак. Волонтеры обвиняют организацию в массовом убийстве животных. По их словам, в настоящий момент на передержке должно находиться около 200 собак. Однако все клетки в приюте пусты.

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