Бездомных собак из Екатеринбурга предложили высылать на СВО

Директор свердловского департамента ветеринарии Евгений Трушкин заявил, что на СВО достаточно собак. По его словам, часть из них уже помогает военным. Трушкин отметил, что в 2026 году планируется открыть собачий приют в Первоуральске, куда будут перевозить животных из Екатеринбурга. Не исключается запуск аналогичного заведения в Березовском. Также глава департамента подчеркнул, что в Свердловской области не будут приняты никакие нормы, касающиеся эвтаназии животных, пока не будет вынесено решение Верховного суда РФ.