Лукашенко: Беларусь подвергается масштабному давлению со стороны Запада

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Беларусь максимально сконцентрирована на угрозах, по известным причинам, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в Могилеве на Форуме медийного сообщества.
«Мы продолжаем подвергаться самому масштабному в новейшей истории гибридному давлению со стороны Запада», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, политическое давление на внешнеполитической арене проявляется через действия оппозиции, которая находится за границей, информационное — через действия платформ экстремистов, экономическое — через санкции, а военное — при помощи попыток втянуть страну в конфликт.