Лукашенко призвал без стеснения усилить пропаганду и контрпропаганду

«Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили, — сказал глава государства. — Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории».



«Нас не надо кормить болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей», — заметил Александр Лукашенко. Примеров подобных действий множество в разных странах мира — от США и Евросоюза до Молдовы, Прибалтики, Украины и Грузии.

