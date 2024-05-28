«Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили, — сказал глава государства. — Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории».
«Нас не надо кормить болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей», — заметил Александр Лукашенко. Примеров подобных действий множество в разных странах мира — от США и Евросоюза до Молдовы, Прибалтики, Украины и Грузии.
Лукашенко призвал без стеснения усилить пропаганду и контрпропаганду
28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Могилеве на Форуме медийного сообщества Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили, — сказал глава государства. — Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории».