Главы Росатома и МАГАТЭ проводят переговоры в Калининграде

Борт из Вены приземлился в «Храброво» в 8.01 по местному времени (9.01 мск). Встреча Рафаэля Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым уже началась, она проходит в аэропорту. В состав российской делегации должны были войти представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.