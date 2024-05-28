Назначен новый глава Елизаветинского округа в Краснодаре

Главой администрации Елизаветинского сельского округа Краснодара назначен Валерий Золотоверх. В мэрии города чиновник работает с 2000 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Кандидатуру Валерия Золотоверха одобрили на заседании Думы Краснодара.
Новый глава Елизаветинского сельского округа имеет два высших образования — в 1994 году он получил диплом КубГАУ, в 2008 году окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента.
Карьеру муниципального служащего чиновник начал в 2000 году с должности помощника главы Берёзовской сельской администрации.
В 2002—2005 годах Золотоверх занимал должность заместителя главы администрации Берёзовского округа.
С 2006 по 2020 годы возглавлял администрацию Березовского сельского округа.
В администрации Елизаветинского округа Валерий Золотоверх трудится с 2023 года. Ранее он был заместителем главы округа.