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Назначен новый глава Елизаветинского округа в Краснодаре

Кандидатуру утвердили депутаты городской Думы.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Главой администрации Елизаветинского сельского округа Краснодара назначен Валерий Золотоверх. В мэрии города чиновник работает с 2000 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Кандидатуру Валерия Золотоверха одобрили на заседании Думы Краснодара.

Новый глава Елизаветинского сельского округа имеет два высших образования — в 1994 году он получил диплом КубГАУ, в 2008 году окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента.

Карьеру муниципального служащего чиновник начал в 2000 году с должности помощника главы Берёзовской сельской администрации.

В 2002—2005 годах Золотоверх занимал должность заместителя главы администрации Берёзовского округа.

С 2006 по 2020 годы возглавлял администрацию Березовского сельского округа.

В администрации Елизаветинского округа Валерий Золотоверх трудится с 2023 года. Ранее он был заместителем главы округа.