Лукашенко: я войны не хочу и делаю все, чтобы ее не было

«Я не хочу никакой войны. Уверен, что подавляющее большинство (людей. — Прим. БЕЛТА) в Беларуси не хотят войны», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что постоянно на простых примерах объясняет, насколько страшна любая война. «Сломать жизнь и гнить в окопах — это не надо ни одному из белорусов, — констатировал президент. — Поэтому я войны не хочу и делаю все, чтобы ее не было».
Да, сейчас в стране много говорится о нынешнем опасном моменте, о разного рода тревожных сигналах, о высокой вероятности горячего противостояния, заметил Александр Лукашенко. Это, по его словам, объясняется в том числе историческим опытом Великой Отечественной войны, начало которой, как отметил Президент, руководители пропустили, не спрогнозировали вовремя.
«Поэтому нам нельзя пропустить. Я военным всегда говорю: мы должны подготовиться к этому. Поэтому мы строим рубежи на западе нашей границы», — пояснил глава государства.
Учитывая опыт Брестской крепости, которую враг захватил в самом начале войны, сейчас Беларусь строит свои оборонительные сооружения дальше от границы, так, чтобы в случае нападения наши бойцы могли продержаться там как можно дольше.
«Я пытаюсь через вас (представителей СМИ. — Прим. БЕЛТА) донести народу то, что происходит сейчас, и соответственно на это реагировать. Но это не значит, что Лукашенко “агрессор”, как они там кричат, вопят, особенно в Польше, и хочет войны. Я больше всего, больше, чем миллионы белорусов, не приемлю и не хочу войны», — подчеркнул белорусский лидер.