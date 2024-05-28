Лукашенко: я войны не хочу и делаю все, чтобы ее не было

«Я пытаюсь через вас (представителей СМИ. — Прим. БЕЛТА) донести народу то, что происходит сейчас, и соответственно на это реагировать. Но это не значит, что Лукашенко “агрессор”, как они там кричат, вопят, особенно в Польше, и хочет войны. Я больше всего, больше, чем миллионы белорусов, не приемлю и не хочу войны», — подчеркнул белорусский лидер.