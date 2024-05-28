Подразделения «Севера» продолжили продвижение вглубь обороны противника

«Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — отмечает МО РФ.