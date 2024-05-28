Подразделения «Севера» продолжили продвижение вглубь обороны противника

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — отмечает МО РФ.
Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 Vampire чешского производства.