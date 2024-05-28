Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

«Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — сказал Песков «Известиям» в ответ на вопрос, каким может быть ответ России на подобные действия и к каким последствиям это приведет.