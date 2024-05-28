Песков не подтвердил планы созвать саммит в Саудовской Аравии с участием России

27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о планах Евросоюза осенью провести встречу для обсуждения мира на Украине с российской делегацией. По данным источников, мероприятие пройдет в Саудовской Аравии. Оно должно стать продолжением швейцарского саммита мира, который запланирован на июнь. В 2023 году в Джидде Саудовской Аравии уже проходила встреча, на которой обсуждались пути решения украинского конфликта. Однако она прошла без участия России.