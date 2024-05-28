Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 июня? Обзор

С 1 июня 2024 года Министерство юстиции займется активной работой с населением Узбекистана. В частности, каждая среда недели в махаллях будет «Днем правовой пропаганды», в рамках которого жителей будут обучать находить правовое решение имеющихся проблем, консультировать по наиболее актуальным вопросам, учить пользоваться наиболее востребованными в повседневной жизни госуслугами через Единый портал интерактивных государственных услуг и другие электронные ресурсы.