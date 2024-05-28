Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 июня? Обзор

С другими нововведениями можно ознакомиться в обзоре, подготовленном по собственным материалам Podrobno.uz, а также издания Norma.
Запуск системы «Экологичный транспорт»
В Узбекистане начнут поэтапно внедрять систему «Экологичный транспорт». Для этого территории городов поделят на экозоны, а автомобилям начнут выдавать экостикеры.
Повышение тарифов в государственных детсадах
Размер платы на содержание ребенка в государственном детском саду увеличится в среднем на 18,7−21%.
Повышение максимальной цены на метан.
Предельная цена на метан для автомобилей повысится на 400 сумов и составит 3 750 сумов. Она будет действовать два месяца — до 1 августа 2024 года.
Поддержка молодых предпринимателей
Среди предприимчивой молодежи начнут проводить конкурс «Молодой предприниматель», который позволит отбирать перспективные бизнес-проекты и идеи. Прошедшим отбор на республиканском этапе выделят льготные кредиты до 1 000 БРВ (сейчас это 340 миллионов сумов). Победителей конкурса отправят на повышение квалификации в зарубежные государства.
Компенсации для трудовых мигрантов
Гражданам, прошедшим регистрацию в системе «Хорижда иш» и выезжающим в организованную трудовую миграцию, начнут выплачивать компенсацию на покрытие расходов, связанных со сдачей экзамена по иностранным языкам и профессиям, оформлением «рабочей визы», приобретением проездного билета.
Вернувшиеся из трудовой миграции и членам их семей смогут пройти бесплатный медицинский осмотр.
Правовое воспитание
С 1 июня 2024 года Министерство юстиции займется активной работой с населением Узбекистана. В частности, каждая среда недели в махаллях будет «Днем правовой пропаганды», в рамках которого жителей будут обучать находить правовое решение имеющихся проблем, консультировать по наиболее актуальным вопросам, учить пользоваться наиболее востребованными в повседневной жизни госуслугами через Единый портал интерактивных государственных услуг и другие электронные ресурсы.
Помощь пострадавшим от насилия
Центры социальных услуг «Инсон» будут оказывать лицам, пострадавшим от притеснений и насилия, социальные и юридические услуги, без истребования охранного ордера. Регистрация случаев притеснения и насилия производится сотрудниками ОВД на основании обращений, поступивших на телефон дежурной части — 102.
Сейсмические нормы для новостроек
В стране внедрят новую практику проектирования объектов в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше. При возведении зданий выше девяти этажей и медицинских объектов выше пяти этажей должны будут использоваться устройства активной сейсмической защиты, в том числе сейсмоизоляция и демпфер.
В строящихся объектах III-IV категорий фактора опасности должна быть предусмотрена система автоматической блокировки газовых и электрических сетей во время сильного землетрясения.
Льготная ипотека для выведения населения из бедности
По рекомендации «махаллинской семерки» нуждающиеся в жилье граждане будут включаться в программу борьбы с бедностью. Также вводится практика выдачи им льготных ипотечных кредитов.
Плата за электроэнергию при долге за мусор
Во всех областных центрах республики вводится временное ограничение приема платежей за электроэнергию у абонентов при наличии задолженности за мусор в течение 6 месяцев.
Переход на брутто-контракты
В Нукусе и других областных центрах вводится система организации и финансирования перевозок пассажиров по максимальным тарифам на регулярных городских автобусных маршрутах на основе брутто-контракта. Ранее, с 15 апреля 2023 года такая система была внедрена в Ташкенте, с 1 января 2024 года — в Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче.
Индексация зарплат педагогов
Базовые тарифные ставки педагогов с высшим образованием государственных дошкольных образовательных организаций будут приравнены к действующим размерам базовых тарифных ставок соответствующих педработников школ.
Правовой режим для иностранных компаний
В Международном центре цифровых технологий вводится экспериментальный правовой режим для иностранных компаний на срок до пяти лет.
Льготы для преподавателей центров «Ишга мархамат»
К преподавателям моноцентров и центров профессионального обучения «Ишга мархамат» будут применены льготы и гарантии социальной защиты, предусмотренные для педагогов профессиональных учебных заведений.