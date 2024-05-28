Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа

КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости.