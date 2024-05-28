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Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа

КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

Борт из Вены приземлился в аэропорту «Храброво» в Калининграде примерно 09.01 мск, а сами переговоры начались примерно в 10.10 мск, а завершились в 13.11 мск.

переговоры