Ильсур Метшин о комплексном благоустройстве квартала на улице Хади Такташа: «Здесь появится новый пешеходный сценарий»

В квартале расположены 33 жилых домах различной этажности, в которых проживают 7169 человек, а также две школы и три детских сада. В этом году благоустройство в рамках программы «Наш двор» в этом квартале будет выполнено во дворах 24 домов (во дворах трех домов проведано в прошлые годы).
«Начались работы в квартале на улице Хади Такташа, где благоустраивают придомовые территории сразу 24 многоквартирных домов. Это самая большая казанская территория по программе “Наш двор” за все время действия программы раиса. Одномоментно улучшение почувствуют сразу семь тысяч местных жителей. Здесь появится новый пешеходный сценарий. Мы полностью переосмыслили весь квартал и проанализировали все пешеходные маршруты жителей всех возрастов — дороги в школы, детские сады, магазины, к остановкам общественного транспорта, к перекресткам. В результате прокладываем дорожки на территории и к тем домам, которые не вошли в программу этого года».
Для детей во дворах установят 12 игровых площадок с песчаным покрытием площадью 2,5 тысячи квадратных метров, 6 спортивных площадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся и площадки для игры в стритбол, зоны отдыха для пожилого населения, хозяйственно-бытовые площадки. Особенностью территории станет самая большая по размеру придомовая рекреационная зона (напротив домов № 62 и 64 по улице Нурсултана Назарбаева), на которой установят сцену со зрительскими местами для проведения массовых мероприятий.
На территории квартала уложат новое асфальтобетонное покрытие площадью 20,8 тысячи квадратных метров (ремонтируемые проезды — 9,7 тысячи кв.м, добавляемые — 2,4 тысячи кв.м). Для жителей обустроят 96 дополнительных парковочных машиномест. Как отметил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, горожане обращались с вопросами по отсутствию освещения, поэтому в квартале установят 226 опор наружного освещения и 370 новых МАФов.
В квартале впервые в рамках пилотного в России казанского проекта «Дорога в школу» проложат безопасные для школьников тротуары. На территории расположены две школы (гимназия № 27, школа № 41) и три детских сада (№№ 77, 89 и 332). Ранее пешеходные тротуары составляли около 900 метров — они будут отремонтированы. Дополнительно проложат еще 5 км новых асфальтированных дорожек. При проектировании были проанализированы все пешеходные маршруты местных жителей, поэтому дорожки прокладывали по существующим пешеходным связям и с учетом растущих деревьев для сохранения зеленых насаждений. Так, где потребуется освещение, будут установлены дополнительные опоры.
«Когда мы встречались с жителями, как раз возник вопрос о народных тропах, которые десятилетиями ведут к школам и детским садам, а тротуаров нет. Начало положено, мы приняли решение на архитектурном форуме “Казаныш” запустить пилотный проект “Дорога в школу” с учетом сложившихся пеших маршрутов детей и родителей», — сказал Ильсур Метшин.
Работы в квартале стартовали в начале апреля, готовность объекта составляет 60%. Завершить благоустройство планируется к 1 июля.
Всего в 2024 году в рамках комплексного благоустройства по программе «Наш двор» в Казани предусмотрен ремонт 454 придомовых территорий на сумму 3,75 млрд рублей. Из них 3,15 млрд рублей направят на укладку нового асфальтобетонного покрытия, 302,2 млн рублей — на устройство системы освещения, 302,2 млн рублей — на приобретение и установку МАФов.
Больше всего дворов отремонтируют в Вахитовском и Приволжском районах (77), а также в Кировском и Московском районах (66). В Советском районе благоустроят 60 дворов, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 51. Общий процент выполнения программы по Казани составляет более 27%. Улучшения коснутся порядка 20 тыс. жителей города.
«За четыре года действия программы “Наш двор” мы перевалили через экватор. Больше половины дворов, нуждавшихся в ремонте, приведены в порядок. Это 2,5 миллиона квадратных метров новых и отремонтированных дворовых дорог, 20 тысяч дополнительных машиномест, тысячи новых опор освещения. 400 тысяч жителей этих дворов сегодня, выходя из дома, видят совершенно другую картину».
Диляра Гафурова.