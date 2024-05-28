Ильсур Метшин о комплексном благоустройстве квартала на улице Хади Такташа: «Здесь появится новый пешеходный сценарий»

«Начались работы в квартале на улице Хади Такташа, где благоустраивают придомовые территории сразу 24 многоквартирных домов. Это самая большая казанская территория по программе “Наш двор” за все время действия программы раиса. Одномоментно улучшение почувствуют сразу семь тысяч местных жителей. Здесь появится новый пешеходный сценарий. Мы полностью переосмыслили весь квартал и проанализировали все пешеходные маршруты жителей всех возрастов — дороги в школы, детские сады, магазины, к остановкам общественного транспорта, к перекресткам. В результате прокладываем дорожки на территории и к тем домам, которые не вошли в программу этого года».