Министр образования Омской области опроверг жалобу Мизулиной

Ранее мы сообщали, что ученики школы из Нововаршавского района рассказали, что для сдачи ОГЭ по информатике им предложили самостоятельно купить ноутбук за свои деньги и прийти с ним на экзамен. Ноутбук должен быть обязательно пустым, без лишней информации.