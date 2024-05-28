Министр образования Омской области опроверг жалобу Мизулиной

Министр образования Омской области Иван Кротт в своём Telegram-канале отреагировал на сообщение Мизулиной, которой пожаловались омские школьники.
Кротт заявил, что информация не соответствует действительности и является ложной. Он призвал доверять только официальным источникам.
«Все участники ОГЭ и ЕГЭ в Омской области обеспечены всем необходимым для сдачи любого экзамена — от бумаги до ноутбуков», — заявил министр образования Омской области.
Ранее мы сообщали, что ученики школы из Нововаршавского района рассказали, что для сдачи ОГЭ по информатике им предложили самостоятельно купить ноутбук за свои деньги и прийти с ним на экзамен. Ноутбук должен быть обязательно пустым, без лишней информации.