Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Омской области опроверг жалобу Мизулиной

Школьники Омской области рассказали, что их заставляют покупать ноутбуки для сдачи ОГЭ.

Источник: Омский государственный педагогический университет

Министр образования Омской области Иван Кротт в своём Telegram-канале отреагировал на сообщение Мизулиной, которой пожаловались омские школьники.

Кротт заявил, что информация не соответствует действительности и является ложной. Он призвал доверять только официальным источникам.

«Все участники ОГЭ и ЕГЭ в Омской области обеспечены всем необходимым для сдачи любого экзамена — от бумаги до ноутбуков», — заявил министр образования Омской области.

Ранее мы сообщали, что ученики школы из Нововаршавского района рассказали, что для сдачи ОГЭ по информатике им предложили самостоятельно купить ноутбук за свои деньги и прийти с ним на экзамен. Ноутбук должен быть обязательно пустым, без лишней информации.

образование