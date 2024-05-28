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Бывший советник губернатора перейдет на работу в «ВСМПО-Ависма»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», пермский PR-специалист и бывший краевой чиновник Станислав Шубин трудоустраивается в корпорацию «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область).

Господин Шубин подтвердил «Ъ-Прикамье» эту информацию. С июня он займет пост замдиректора по связям с общественностью корпорации.

«Ключевыми задачами Станислава Шубина станет реализация PR-стратегии корпорации, также он будет курировать взаимодействие с общественными организациями и объединениями на территориях присутствия компании, отвечать за корпоративные медиаактивы. Это далеко не весь перечень обязанностей, которые будут входить в его зону ответственности в новой должности», — пояснила «Ъ-Прикамье» директор по связям с общественностью «ВСМПО-Ависма» Екатерина Вожегова.

Ранее Станислав Шубин занимал должность советника и пресс-секретаря губернатора, до этого работал в ГТРК «Пермь», телекомпании «ВЕТТА» и в Пермской городской думе. Сейчас он работает в управлении информационной политики ПАО «Татнефть».

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший мировой производитель титана и титановых сплавов. В составе корпорации две связанные между собой единой технологической цепочкой промышленные площадки: «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в Березниках.