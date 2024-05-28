Мэр Новосибирска поставил на особый контроль ремонт Октябрьского моста

«Октябрьский мост был построен в 1955 году. Последний раз капитальный ремонт проводился в прошлом веке — в 1998 году. Откладывать ремонт далее было нельзя. Все решения были приняты своевременно, контракты заключены. Сейчас на объекте работают три подрядчика. Все этапы идут в строгом соответствии с графиком, на объекте ежедневно задействовано около 80 человек. Учитывая значимость этой транспортной артерии, будем держать ход работ на постоянном контроле. Трафик движения с берега на берег очень напряжённый, поэтому нацеливаем подрядчиков на ускорение производства работ и на раннюю сдачу, — подчеркнул мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. — Мы подходим к отметке 50% и можем уверенно говорить, что все основные работы успеем завершить в тёплое время года».