«Хуже врагов». Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии

«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались <…>. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения. Это указывает на то, что если вы молчите, то вас устраивает происходящее», — сказал украинский политик в эмоциональном тоне.