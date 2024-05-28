Зеленский раскритиковал Байдена за идею пропустить «саммит мира»

Участие президента США Джо Байдена в «саммите мира» в Швейцарии важно для других стран, его отсутствие «вызовет аплодисменты» президента России Владимира Путина, считает украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я считаю, что Байден нужен “саммиту мира” и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.
Зеленский назвал возможное отсутствие Байдена на конференции «не самым сильным решением» США. Ему неизвестно, на каком уровне Вашингтон примет участие в предстоящем мероприятии.
Президент Украины отметил, что также ожидает ответа об участии представителей африканских стран, Китая и Бразилии. «Мы открыты для всех, важно мнение каждого», — заключил он.
Ранее Зеленский обратился к Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию. Власти Китая неоднократно выступали за участие двух сторон конфликта на подобных мероприятиях и сравнивали встречи без России с «потемкинской деревней». Пекин бойкотирует саммит в случае отказа от приглашения Москвы, писала Politico со ссылкой на источники.
26 мая источник Reuters подтвердил участие США в мирной конференции по Украине, но не уточнил, на каком уровне будет представлена страна. Bloomberg писало, что Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии. Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказались от участия в мероприятии.
«Саммит мира» пройдет
В Кремле сочли бесперспективной предстоящую конференцию без участия Москвы. По словам Путина, смысл этого мероприятия заключается в предъявлении России ультиматума от как можно большего числа стран. Российская сторона также исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает Киев учесть «реалии на земле».