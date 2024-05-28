Зеленский раскритиковал Байдена за идею пропустить «саммит мира»

«Саммит мира» пройдет 15—16 июня в Бюргенштоке. Как заявляли в МИДе Швейцарии, Россию на него не пригласили «на этом этапе». По словам президента Украины, Киев планирует обсудить три вопроса: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Сама «формула мира» Зеленского базируется на требовании о выводе российских войск за пределы границ 1991 года.