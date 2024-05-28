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Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что глав двух государств связывает настоящая личная дружба.

Источник: Пресс-служба Президента России

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя продолжительность пребывания российского лидера в республике, сообщает РИА Новости.

«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств».

отметил Песков.

Также он подчеркнул, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба.

Пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов утра, глава Узбекистана пригласил российского коллегу домой.

По словам Пескова, президенты России и Узбекистана продолжили общение во вторник за совместным завтраком.

«Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры», — добавил пресс-секретарь главы РФ.

Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая. Визит в республику оказался трехдневным, а трехдневные визиты у Путина — впервые за последние годы.

Напомним, что накануне прошли переговоры Мирзиёева и Путина в узком и расширенном форматах, их результаты закрепили соглашениями. Главы Узбекистана и РФ подписали Совместное заявление, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Шавкат Мирзиеев