Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя продолжительность пребывания российского лидера в республике, сообщает РИА Новости.
«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств».
Также он подчеркнул, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба.
Пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов утра, глава Узбекистана пригласил российского коллегу домой.
По словам Пескова, президенты России и Узбекистана продолжили общение во вторник за совместным завтраком.
«Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры», — добавил пресс-секретарь главы РФ.
Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая. Визит в республику оказался трехдневным, а трехдневные визиты у Путина — впервые за последние годы.
Напомним, что накануне прошли переговоры Мирзиёева и Путина в узком и расширенном форматах, их результаты закрепили соглашениями. Главы Узбекистана и РФ подписали Совместное заявление, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.