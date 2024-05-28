Глава Перми Эдуард Соснин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы

По словам Эдуарда Соснина, в Перми за прошлый год было расселено более 57 тысяч кв. метров аварийного жилья, было снесено 95 старых домов, а новое жилье получили почти четыре тысячи пермяков. Для этих целей построен и введен в эксплуатацию жилой дом по улице Чайковского, также в этом году будут сданы 2 дома на улице Маяковского, а в 2025 году завершится строительство дома на улице Нейвинской.