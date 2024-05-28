Глава Перми Эдуард Соснин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы

Эдуард Соснин также поблагодарил депутатов гордумы, региональное правительство и губернатора Дмитрия Махонина за поддержку в этот период.
Как рассказал Эдуард Соснин, к 300-летнему юбилею город преобразился, подтвердив статус одного из самых красивых и развивающихся российских городов, а мероприятия, которые были направлены для достижения этой задачи — оказались успешными, все плановые показатели достигнуты.
В докладе Эдуард Соснин отметил, что важной работой стала поддержка участников специальной военной операции. Для этого в Перми создан городской Центр поддержки, который за год обработал более 1700 поступивших обращений, участникам СВО оказывается соцпомощь, в том числе единовременные выплаты, предоставление земельных участков и обеспечение бесплатным питанием детей участников СВО.
Было отмечено укрепление экономической базы города, что подтверждается ростом доходов бюджета, объем которого за прошлый год составил порядка 28 млрд рублей, увеличившись на 10% в сравнении с 2022 годом. Ожидается, что к 2026 году рост доходов превысит 34 млрд рублей.
Также отмечается рост малого и среднего бизнеса, а также активное международное экономическое сотрудничество с предпринимателями из Беларуси, Китая и Узбекистана. Инвестиционная поддержка города выросла более чем на 45%, достигнув 207 млрд рублей — на территории города реализуется 47 приоритетных инвестиционных проектов, в рамках которых создано более 1400 новых рабочих мест.
Городские власти провели серьёзную работу по подготовке к 300-летнему юбилею города, в ходе которой появились новые скверы и парки, были обновлены общественные пространства, отремонтированы фасады зданий, построены новые школы и детские сады, активно развивалась туристическая отрасль. В рамках нацпроекта «Образование» было построены два новых корпуса школы № 33 и школы дизайна «Точка», также муниципалитету была передана школа в микрорайоне «Ива», ещё две школы были открыты по концессионным соглашениям. Отметим, что в ближайшие два года на капитальный ремонт школ, детских садов и благоустройство их территорий запланировано 2,3 млрд рублей.
По словам Эдуарда Соснина, в Перми за прошлый год было расселено более 57 тысяч кв. метров аварийного жилья, было снесено 95 старых домов, а новое жилье получили почти четыре тысячи пермяков. Для этих целей построен и введен в эксплуатацию жилой дом по улице Чайковского, также в этом году будут сданы 2 дома на улице Маяковского, а в 2025 году завершится строительство дома на улице Нейвинской.
В дорожной отрасли по итогам прошлого года объем дорожного ремонта превысил 1 млн кв. метров, также построены два новых сквера, выполнены работы по озеленению 17 объектов.
Глава города рассказал, что в Перми более 3,5 тысяч семей получили земельные участки или единовременную денежную выплату. В ближайшую трехлетку выплату получат 1600 семей, а также будет предоставлено порядка 400 земельных участков.
«Сегодня перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить достигнутый уровень, но и приумножить темпы развития. Продолжим делать Пермь комфортным и привлекательным городом для жизни каждой семьи», — подчеркнул Эдуард Соснин.
В ходе выступления, глава Перми дал ряд поручений своим заместителям, в том числе поручив Екатерине Мальцевой, ответственной за социальную сферу, увеличить число и направления профильных классов в школах, а также проработать вопрос создания в сфере дополнительного образования направлений IT-сферы, креативных индустрий с использованием искусственного интеллекта.
Комитету по физкультуре и спорту дано поручение, предоставить программу развития спортивных площадок, в том числе хоккейных коробок, а также проработать возможные меры поддержки спортивных клубов в районах, а департаменту культуры — программу развития школ искусств, в том числе за счет перепрофилирования имеющихся зданий.
Для повышения качества содержания дорог и содержания озелененных территорий дано поручение, предусмотреть больше техники, чем в действующих контрактах, в том числе для уборки тротуаров и парковок. Для развития зеленых мест, глава города поручил разработать единый бренд для парков и скверов Перми, включить в работу по содержанию территории, которые ранее оставались без должного внимания, в том числе лога и пустоши. Также необходимо повысить качество работы по содержанию контейнерных площадок, главам районов необходимо усилить контроль за их содержанием.
Планируется также работа по борьбе с незаконными граффити и выстраивание работы с управляющими компаниями и ТСЖ для борьбы с незаконными объявлениями, размещением НТО, вывесок и профилактического ремонта фасадов зданий.
«Поручаю департаменту ЖКХ разработать механизмы содержания и оперативного ремонта фасадов», — акцентировал Эдуард Соснин.
По итогам доклада главы города, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что это важный аналитический материал, который позволяет оценить работу исполнительного органа.
«Итоги 2023 года в целом оцениваю позитивно, удалось достаточно ровно пройти ответственный юбилейный год, по ключевым экономическим и социальным показателям добиться роста и выхода на допандемийный уровень. Пермь серьезно продвинулась в улучшении городской среды, это отмечают и жители, и гости города», — сказал Дмитрий Малютин.