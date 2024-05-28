Лукашенко рассказал, как носил свои стихи в районную газету

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества в Могилеве рассказал, как носил за 15 километров свои стихи в шкловскую районyю газету в надежде, что их опубликуют.
«Тогда в издании была отдельная колонка, где периодически публиковали стихотворные произведения различных авторов», — пишет БелТА.
Лукашенко отметил, что писал стихи и носил в районную газету, как и все в то время. Тогда ему казалось, что они совершенные и надеялся, что их разместят.
«Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи».
Белорусский лидер обратил внимание, что сейчас уже и не стал бы писать стихотворения, как и перестал уже заниматься музыкой, потому что голова занята различными проблемами.
При этом он сказал, что мог бы стать и журналистом, чтобы критиковать недостатки, боролся с ними и не стал бы пасовать перед авторитетами.
«С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить», — объяснил свою позицию главу государства.
Лукашенко особо отметил, что поломал себе жизнь, уйдя в деревенскую жизнь, но не жалеет об этом. Про это он тоже написал бы, будь он журналистом.