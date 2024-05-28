Стало известно, каким будет сотрудничество между Кубанью и Ташкентом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с хокимом Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте. Обсуждались возможности расширения торгово-экономических связей, в том числе экспорт зерновых культур и увеличение поставок молочной продукции, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что Узбекистан является одним из ключевых партнеров региона. Во время встречи с хокимом Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте, глава края подчеркнул важность расширения межрегионального сотрудничества и укрепления торгово-экономических связей. Он отметил, что Краснодарский край готов поставлять зерновые собственной селекции, а также увеличивать поставки мяса, молока и масла в Узбекистан.
Акмалжон Махмудалиев, в свою очередь, подчеркнул, что Сырдарьинская область заинтересована в сотрудничестве с Краснодарским краем во всех сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Он также отметил, что область имеет удобный транспортный коридор и планирует открыть крупный транспортно-логистический хаб на границе с Казахстаном и Таджикистаном.
Во время встречи также обсуждались перспективы развития текстильной промышленности. Вениамин Кондратьев сообщил о присутствии в составе кубанской делегации представителей Балтийской текстильной компании, которая может стать потенциальным инвестором в совместное производство по переработке хлопка и производству натуральных тканей.
Участники встречи выразили уверенность в том, что будет составлена дорожная карта по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества. За последние три года товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном вырос в три раза, достигнув 240 млн долларов.