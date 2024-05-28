Стало известно, каким будет сотрудничество между Кубанью и Ташкентом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что Узбекистан является одним из ключевых партнеров региона. Во время встречи с хокимом Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте, глава края подчеркнул важность расширения межрегионального сотрудничества и укрепления торгово-экономических связей. Он отметил, что Краснодарский край готов поставлять зерновые собственной селекции, а также увеличивать поставки мяса, молока и масла в Узбекистан.