Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт

«Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров», — отметил Песков в комментарии «Первому каналу», отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.