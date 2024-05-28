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Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт

Песков: Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, добавив, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов.

«Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров», — отметил Песков в комментарии «Первому каналу», отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.

Путин Владимир
Шавкат Мирзиеев