Текслер: с начала года товарооборот Челябинской области с Узбекистаном вырос на 70%

Про встречу глав государств
Первое заседание Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан в Ташкенте прошло накануне, 27 мая, с участием глав государств — президента России Владимира Путина и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
«Регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений. На заседании совета собрались представители из самых разных регионов — те, кто на практике, реальными делами развивает добрососедские российско-узбекистанские отношения, включая их торгово-экономическую составляющую».
В числе регионов, которые реализуют успешные совместные проекты с Узбекистаном, он назвал и Челябинскую область, которая поставляет автоматику для нефтегазовой отрасли республики.
В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ряд приоритетов межрегионального сотрудничества, среди которых — дальнейшее наращивание взаимной торговли.
Про задачи президентов России и Узбекистана
Перед Россией и Узбекистаном сейчас стоит одна общая амбициозная задача, поставленная президентами — к 2023 году увеличить объёмы взаимной торговли в два раза. Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, для этого создана российско-узбекская рабочая группа по удвоению торговли, в которую входят замминистры профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры «Север-Юг», развивается межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчётов на территории обеих стран, улучшаются условия для торговли и инвестиций, активизируется инфраструктура государственной поддержки бизнес-проектов.
Челябинская область уже делает многое для решения поставленной президентами задачи. Один из способов, который при этом используется, это работа выставочного павильона региона в Ташкенте. Какие результаты с его помощью уже удалось достичь, рассказал Алексей Текслер.
«Узбекистан — ключевой для нас торгово-экономический партнёр, занимает третье место после Китая и Казахстана. В этом году товарооборот Челябинской области с Узбекистаном растёт особенно динамично. С начала года более 70% роста. Это прекрасный результат. У нас есть отличный опыт, как можно ускорять это взаимодействие. За год с небольшим работы нашего павильона здесь в Ташкенте подписано 72 контракта на сумму более чем $26 миллионов. Это хороший пример активного взаимодействия. Каждые две-три недели в павильоне обновляются стенды, приезжают новые наши компании. Они находят партнёров здесь в Узбекистане, подписывают взаимовыгодные соглашения. Эту работу будем продолжать».
На площадке павильона Челябинской области в Ташкенте.
Алексей Текслер подчеркнул, что предприниматели региона отмечают взаимный интерес коллег из Узбекистана и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Он выразил уверенность, что такой подход будет приносить новые практические результаты.
Бизнес — о сотрудничестве с Узбекистаном
В числе представителей южноуральского бизнеса, активно сотрудничающих с Республикой Узбекистан, — группа компаний «ЛД», которая владеет тремя заводами в Челябинске и одним в Кургане.
«Наша группа компаний работает в сфере машиностроения, более 30 лет специализируясь на производстве запорной арматуры — стальных и латунных шаровых кранов, поворотно-дисковых затворов, стальных фланцев и так далее. С Узбекистаном работаем уже около восьми лет. Поставки ведём через дилерскую сеть, а в апреле открыли в Ташкенте филиал завода с собственным складом и офисом».
По его словам, с каждым годом сотрудничать с этой республикой становится всё проще и интереснее.
«Хочу отметить, что благодаря Центру поддержки экспорта Челябинской области и Торгово-промышленной палате Челябинской области нам удаётся участвовать в таких мероприятиях, как бизнес-миссии и всевозможные выставки. К примеру, два года подряд участвовали в профильной выставке “Акватерм” в Ташкенте. Благодаря этому нам удалось собрать достаточно большое количество клиентов в Узбекистане и открыть там собственный филиал. Помимо этого, ЦПЭ помогает нам в переводе информации о продукции на узбекский язык, да и в целом с переводом на языки других стран, чем значительно упрощает нашу работу. А с учётом того, что по итогам пребывания делегации РФ в Узбекистане стороны договорились о большом количестве проектов, думаю, что нашей группе компаний в ближайшие годы удастся развиться в этой стране: часть договорённостей подразумевает строительство, а наш продукт необходим в строительстве».
Плюсы представители бизнеса Южного Урала видят и в работе представительства Челябинской области в Республике Узбекистан.
«Уже 33 года под маркой “Рифей” выпускаем оборудование по производству материалов для строительства. Один небольшой завод благодаря лёгкой смене матрицы позволяет выпускать порядка 100 наименований продукции — шлакоблоки, тротуарную плитку, элементы благоустройства и так далее. Открытие представительства Челябинской области в Ташкенте приблизило нас как производителей и продавцов продукции к своим потребителям. Дело в особенности менталитета жителей Узбекистана — они любят потрогать, всесторонне изучить продукт, и только потом платят».
Он подчеркнул, что такого представительства, как наше, в Узбекистане нет больше ни у одного российского региона.
«Благодаря новаторскому решению нашего губернатора, мы разместили свою продукцию в представительстве Узбекистана, параллельно поучаствовали там в строительной выставке, получили очень хороший отклик, и после этого пошли вопросы и заказы из этой республики. — В заседании Совета регионов РФ и Республики Узбекистан 27 мая принимали участие представители трёх регионов республики. Там была достигнута договорённость о том, что размещение нашего оборудования в Самарканде, Бухаре и других городах будет включено в специальную целевую программу. И благодаря этому каждый регион Узбекистана с помощью нашего оборудования сможет самостоятельно выбирать облик своих городов».
Про укрепление сотрудничества
На встрече в Ташкенте Алексея Текслера с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым стороны обсудили усиление промышленной кооперации и взаимодействие в сферах сельского хозяйства, туризма и образования. Также губернатор отметил, что регионы могут укреплять сотрудничество и в нефтегазовой отрасли. К примеру, Челябинская область обладает серьёзными компетенциями в целом в машиностроении и в частности в производстве оборудования для нефтегазовой промышленности.
В свою очередь Ботир Зарипов предложил Алексея Текслеру посетить Бухару с официальным визитом, а предпринимателям Челябинской области рассмотреть возможности свободной экономической зоны, открывшейся недавно в Бухарской области.
«Бухаре 2500 лет, 850 исторических объектов ежегодно посещают 3,5 миллиона туристов. Основными драйверами развития нашего региона являются туризм, сельское хозяйство, текстильная и нефтегазовая отрасли. Последние семь лет активно развивается промышленность. Недавно мы открыли новый бухарский свободный экономический парк и ждём инвесторов из России. Это хорошая площадка для развития двусторонних отношений, кооперации бизнеса наших регионов».
Про прямые авиарейсы из Челябинска в Узбекистан
Как отметили в ходе заседания, с учётом динамичного развития сотрудничества, между Челябинском и узбекистанскими городами Ташкентом или Самаркандом могут запустить прямые авиарейсы.
Продолжит Челябинская область наращивать сотрудничество и с Навоийской областью Узбекистана. Оба региона — крупные промышленные центры своих стран. Но, по словам Алексея Текслера, у регионов большой потенциал и в сотрудничестве в сфере туризма.
«Жителей Челябинской области, безусловно, заинтересует возможность путешествий в Узбекистан. А мы в свою очередь готовы принимать туристов из Узбекистана. У нас край тысячи озёр, горнолыжные центры высокого уровня, есть возможности для круглогодичного отдыха».
Также в рамках Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан состоялась церемония обмена двусторонними межрегиональными соглашениями. Документами обменялись губернатор Челябинской области Алексей Текслер и главы Навоийской и Бухарской областей Узбекистана Нормат Турсунов и Ботир Зарипов.
Оба соглашения направлены на создание благоприятных условий для взаимной торговли, развитие промышленной кооперации, укрепление связей в сфере сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения, образования и культуры, спорта и туризма, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
А в середине мая, напомним, южноуральская делегация презентовала Челябинскую область в Харбине, также подписав там важные соглашения.