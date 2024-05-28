Текслер: с начала года товарооборот Челябинской области с Узбекистаном вырос на 70%

«Хочу отметить, что благодаря Центру поддержки экспорта Челябинской области и Торгово-промышленной палате Челябинской области нам удаётся участвовать в таких мероприятиях, как бизнес-миссии и всевозможные выставки. К примеру, два года подряд участвовали в профильной выставке “Акватерм” в Ташкенте. Благодаря этому нам удалось собрать достаточно большое количество клиентов в Узбекистане и открыть там собственный филиал. Помимо этого, ЦПЭ помогает нам в переводе информации о продукции на узбекский язык, да и в целом с переводом на языки других стран, чем значительно упрощает нашу работу. А с учётом того, что по итогам пребывания делегации РФ в Узбекистане стороны договорились о большом количестве проектов, думаю, что нашей группе компаний в ближайшие годы удастся развиться в этой стране: часть договорённостей подразумевает строительство, а наш продукт необходим в строительстве».