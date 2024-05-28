Депутаты назначат выборы губернатора Петербурга на 8 сентября. Голосование, вероятно, будет трехдневным

Напомним, что от участии в выборах уже заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он пойдет от «Единой России». От «Справедливой России» на выборы собирается Надежда Тихонова, глава регионального отделения. О своем желании идти на выборы недавно заявили представитель партии «Родина» Мария Михайлова, известная как создатель «фабрики троллей», а также представитель «Зеленых» муниципальный депутат Павел Брагин. Партия ЛДПР, вероятно, выставит на выборы вице-спикера ЗакСа Павла Иткина. Не определились пока с кандидатами КПРФ и «Новые люди». Последние, по информации «Фонтанки», рассматривают три варианта: Владислав Даванков (он участвовал в президентских выборах), депутат Госдумы Сардана Аксентьева и депутат Госдумы, КВНщик Сангаджи Тарбаев. Последний подтвердил «Фонтанке», что его рассматривают в партии как потенциального кандидата.