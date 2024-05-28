Теперь точно: шенгенские визы для белорусов не подорожают

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусские граждане не будут платить повышенный консульские сбор за оформление шенгенских виз, сообщили Sputnik в посольствах Венгрии и Франции в Беларуси.
Ранее Министерство иностранных и европейских дел Словении со ссылкой на решение Еврокомиссии сообщило об увеличении сбора за выдачу шенгенской визы для граждан третьих стран. Мера, как утверждалось, начнет действовать во всем мире с 11 июня и будет касаться виз типа С.
В посольстве Венгрии в Минске сообщили Sputnik, что если бы консульский сбор планировалось повышать в отношении белорусов, эта информация была бы опубликована как минимум на сайте дипмиссии.
«Нет, такой информации не будет», — рассказали в посольстве и уточнили, что виза для белорусов будет по-прежнему стоить 35 евро.
В посольстве Франции четко ответили, что вводимая мера не коснется белорусских граждан.
«Это не касается и тех белорусов, которые живут в Беларуси, и тех, которые имеют вид на жительство за границей. Потому что в 2020 году начало действовать соглашение о визовой политике между Европейским союзом и Беларусью. Соответственно цена консульского сбора составляет 35 евро. И пока эта цена не меняется», — пояснили в пресс-центре дипучреждения.
Напомним, в 2020 году Беларусь и Евросоюз ратифицировали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, с 1 июля того же года была снижена плата за консульский сбор за оформление шенгенской визы для белорусов — с 60 до 35 евро. При необходимости подачи через визовый центр отдельно оплачивается сервисный сбор (от 11 до 30 евро).