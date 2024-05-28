Теперь точно: шенгенские визы для белорусов не подорожают

«Это не касается и тех белорусов, которые живут в Беларуси, и тех, которые имеют вид на жительство за границей. Потому что в 2020 году начало действовать соглашение о визовой политике между Европейским союзом и Беларусью. Соответственно цена консульского сбора составляет 35 евро. И пока эта цена не меняется», — пояснили в пресс-центре дипучреждения.