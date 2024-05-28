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Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным

Путин: присоединение экономики Узбекистана к ЕАЭС — сложный процесс.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.

«Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс».

сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном — это спокойный ровный процесс.

«Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения», — пояснил президент.

ЕАЭС
Путин Владимир