Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«После принятия этого (понижение призывного возраста — ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы “представителей исполнительной власти”, их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё», — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.
Президент РФ находился в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.