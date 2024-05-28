Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

«После принятия этого (понижение призывного возраста — ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы “представителей исполнительной власти”, их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё», — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.