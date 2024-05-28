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Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.

«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

«После принятия этого (понижение призывного возраста — ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы “представителей исполнительной власти”, их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё», — сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Путин подчеркнул, что «если задумка в этом, то логика понятна».

Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.

Президент РФ находился в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

Путин Владимир