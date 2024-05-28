Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
По его словам, Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады. Однако про продление полномочий президента из-за военного положения там ничего не говорится, добавил Путин.
Путин также сказал, что по ст. 111 украинской Конституции «в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются».
В статье 111 определен порядок смещения президента Украины с должности в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
При этом в статье 108 сказано: «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины».
По мнению Путина, следует проводить «серьезный, глубокий анализ». «Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — сказал Путин.