Повышенные пенсии и новый расчет единых пособий: что изменится в Крыму с 1 июня 2024

Начало лета принесет с собой не только жару, но и ряд законодательных изменений. «Комсомолка» рассказывает, что изменится в Крыму с 1 июня 2024.
Единое пособие в Крыму с 1 июня 2024 года
С 1 июня 2024 года доход семьи при назначении единого пособия будет учитываться по новым правилам. Изменения затронут крымчан, получающих алименты, а также семьи, в которых работают несовершеннолетние дети. Как говорится в сообщении Социального фонда России, для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Она должна быть не меньше определенного порога, который зависит от величины МРОТ.
С учетом того, что МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля, сумма алиментов на одного ребенка не может быть меньше 4 810,5 рублей (четверть МРОТ), 6 414 рублей на двоих детей (треть МРОТ), и половина МРОТ на трех и более детей — 9 621 рубль. Эта же сумма будет учитываться в доход семьи, даже если родители устно договорились о переводе на ребенка меньшей суммы.
Кроме этого, с 1 июня при назначении единого пособия не будут учитываться трудовые доходы подростков, которым еще нет 18 лет, при этом они учатся в школе или вузе очно, и могут подтвердить это справкой из учебного заведения.
Двойная пенсия для 80-летних с 1 июня 2024
Крымчане, которые в мае отметили 80-летний юбилей, смогут рассчитывать на повышенную пенсию с 1 июня 2024 года. Доплата составит 100% фиксированной части пенсии. Это значит, что пенсионную выплату увеличат вдвое. Надбавку получат получатели страховой пенсии по старости. Тем же, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца, выплату не удвоят.
Кроме того, в июне повысятся пенсии у крымчан, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Пенсионные выплаты им увеличат с учетом пропущенных индексаций.
С 1 июня 2024 разрешат торговлю алкоголем на верандах в Крыму
С 1 июня 2024 года вступит в силу закон, который разрешает торговать спиртным на летних верандах. До этого дня такая торговля официально запрещена и грозит серьезными штрафами как для ресторанов и их сотрудников, так и для посетителей. Новый закон разрешает продажу алкоголя на временных или постоянных верандах, примыкающих к стационарным объектам общепита. Предполагается, что эта норма положительно скажется на развитии внутреннего туризма в курортных городах.
Новые требования к работе гидов в Крыму с 1 июня 2024
С 1 июня 2024 года вводятся новые требования к работе гидов, которые сопровождают туристов по сложным и опасным маршрутам. Для того, чтобы их деятельность была в рамках закона, они обязаны пройти аттестацию в одной из одобренных правительством организаций или спортивных федераций. Кроме того при выходе на маршрут с туристами или возвращении с него, гиды-проводники обязаны сообщать об этом в МЧС.
Открытие пляжей в Крыму с 1 июня 2024
С 1 июня 2024 года в Крыму заработают более 340 пляжей. На количество введенных в эксплуатацию пляжных территорий повлиял прошлогодний ноябрьский «шторм века», сообщили в профильном министерстве. При этом станет больше пляжей, обустроенных для отдыха с детьми и для людей с ограниченными физическими возможностями.
Запрет на стройки в Ялте с 1 июня 2024
В Ялте с 1 июня и до 30 сентября 2024 года остановят все стройки. Запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, а также строительства, реализуемого за счет федерального, республиканского, муниципального бюджетов и отделки помещений. Также — объектов индивидуального жилищного строительства выше трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь», говорится в постановлении, подписанном главой администрации города. По согласованию с властями продолжить строительство в сезон смогут также участники СЭЗ и инвестиционных соглашений, а также специализированные застройщики.
Ограничения на движение транспорта в Крыму и Севастополе с 1 июня 2024
С 1 июня до 1 августа в Севастополе будет полностью ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Транспортную развязку закроют, чтобы провести работы по переустройству инженерных коммуникаций. Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной. Автобусы № 83 и 84 будут объезжать его по Фиолеонтовскому шоссе.
С 1 июня перекроют Лесное шоссе в Евпатории. Это связано с проведением капитального ремонта проезжей части. С обеих сторон перекрытого участка будут размещены схемы объезда.
«Канатка» на Ай-Петри подорожает с 1 июня 2024
С 1 июня подорожает стоимость проезда по канатной дороге на Ай-Петри. Появятся отдельные тарифы для подъема и спуска. Сниженные тарифы будут действовать до конца мая. «Канатка» работает ежедневно с 9:00 до 19:00 при благоприятных погодных условиях.