Повышенные пенсии и новый расчет единых пособий: что изменится в Крыму с 1 июня 2024

С 1 июня 2024 года вводятся новые требования к работе гидов, которые сопровождают туристов по сложным и опасным маршрутам. Для того, чтобы их деятельность была в рамках закона, они обязаны пройти аттестацию в одной из одобренных правительством организаций или спортивных федераций. Кроме того при выходе на маршрут с туристами или возвращении с него, гиды-проводники обязаны сообщать об этом в МЧС.