Денег нет, но вы держитесь: В июне преподаватели молдавских вузов могут остаться без зарплат и отпускных — тревогу забил ректор госуниверситета

«Министерство образования, Министерство финансов и руководство Государственного университета (USM) сейчас ищут эти решения, потому что с одной стороны у нас есть университетская автономия, а с другой стороны, у нас есть государственные инвестиции в наши университеты. Я уверен, что они найдут решение», цитирует Речана enewsmd.