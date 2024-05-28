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Денег нет, но вы держитесь: В июне преподаватели молдавских вузов могут остаться без зарплат и отпускных — тревогу забил ректор госуниверситета

Вузы не смогут покрыть необходимые им финансовые ресурсы для предстоящих выплат.

Источник: Комсомольская правда

Ректор Государственного университета Республики Молдова (МГУ) Игорь Шаров заявил, что в июне университеты столкнутся с дефицитом бюджета при выплате зарплат за май и отпускных преподавателям. По его словам, вузы не смогут покрыть необходимые им финансовые ресурсы для предстоящих выплат.

— Есть дефицит бюджета, с которым вузы столкнутся в июне. Есть все риски, что мы не сможем покрыть финансовые ресурсы, необходимые для выплаты зарплат и отпускных, — сказал ректор.

Он объяснил, что МГУ в текущем году уже сталкивался с недостатком средств для выплаты повышенных на 25% зарплат преподавателям. Причиной этому послужило то обстоятельство, что вуз не получил дополнительных средств для выплат повышенных зарплат, пишет infotag.md.

Премьер-министр РМ Дорин Речан прокомментировал нехватку финансирования на выплату зарплат преподавателям Государственного университета.

«Министерство образования, Министерство финансов и руководство Государственного университета (USM) сейчас ищут эти решения, потому что с одной стороны у нас есть университетская автономия, а с другой стороны, у нас есть государственные инвестиции в наши университеты. Я уверен, что они найдут решение», цитирует Речана enewsmd.