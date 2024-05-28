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Путин в шутку пожалел, что Лукашенко не командует ВСУ

Российский лидер высказал мнение, что ситуацию можно было бы разрешить давно с обоюдной выгодой для Москвы и Киева.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Россия и Украина давно нашли бы решение конфликта, если бы Украиной командовали люди, которые руководствуются национальными интересами, а не интересами западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя высказывание одного из корреспондентов о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко ранее предлагал в качестве переговорщиков украинских военных, Путин в шутку посетовал: жаль, что его белорусский коллега не командует Вооруженными силами Украины.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем (пришли бы) к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной».

сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Узбекистан.

Российский президент также высказал мнение, что конфликт мог быть решен, если бы сейчас Украиной командовали люди, руководствующиеся своими национальными интересами, «а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном».

Лукашенко Александр
Путин Владимир