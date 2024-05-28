Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР

«Уже на сегодняшний день на полигоне у населённого пункта Бульбоака складированы бронетранспортеры, тяжёлое вооружение. Что такое полигон Бульбоака? До города Бендеры 12 километров, до Григориополя 8 километров. Такое количество оружия и боеприпасов и постоянные тренировки не могут не вызывать у нас озабоченности. Представители Приднестровья в ОКК постоянно выступают за то, чтобы было ясно и понятно, в том числе и международным наблюдателям, что мы с этим не согласны».