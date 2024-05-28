Путин: если польские военные зайдут на Украину, они уже не уйдут

«Вот польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты (на территорию Украины.— “Ъ”). Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидная вещь, для меня, во всяком случае», — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте.