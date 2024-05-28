Россия и Узбекистан запустят Экспертный центр стратегических инициатив

Центр будет располагаться в Ташкенте и заниматься анализом и разработкой стратегических инициатив для углубления торгово-экономических и инвестиционных отношений между Россией и Узбекистаном. Центр также будет поддерживать сотрудничество между бизнесом, правительственными структурами, финансовыми институтами и научно-исследовательскими организациями обеих стран.