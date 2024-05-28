Россия и Узбекистан запустят Экспертный центр стратегических инициатив

Центр будет располагаться в Ташкенте и заниматься анализом и разработкой стратегических инициатив для углубления торгово-экономических и инвестиционных отношений между Россией и Узбекистаном. Центр также будет поддерживать сотрудничество между бизнесом, правительственными структурами, финансовыми институтами и научно-исследовательскими организациями обеих стран.
В нынешнем году экспертный центр будет координировать сразу четыре научных исследования, которые совместными усилиями прорабатывают научные коллективы России и Узбекистана для решения ключевых вопросов текущей социально-экономической повестки.
Со слов министра экономического развития России Максима Решетникова, создание центра придаст импульс развитию двусторонних контактов. Эксперты будут анализировать рынок и отбирать перспективные бизнес-проекты и инициативы. Пул первых нескольких проектов уже отобран, в данный момент формируется команда для их реализации. Рассматривается возможность организации на базе центра курсов переподготовки госслужащих, чтобы удовлетворить спрос республики в этой категории специалистов.