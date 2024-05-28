Боррель назвал условие законности ударов ВСУ по территории России

Президент России Владимир Путин объяснял наступление под Харьковом созданием санитарной зоны для защиты российских городов от обстрелов. «Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случится и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — предупредил он.