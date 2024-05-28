Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией

КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве.