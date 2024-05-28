В правительстве ответили, не пора ли разблокировать соцсеть X

До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X (Twitter) представляется преждевременной.
В ответе отмечается, что решение о блокировке социальной сети X (бывший — Twitter) на территории страны в марте 2022 года было обусловлено нарушением статьи 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающейся распространения содержания, запрещенного в РФ.
Кроме того, в ответах на запросы депутатов ГД было подчеркнуто, что на данный момент не было принято решения о введении ограничений на доступ к видеохостингу YouTube.
Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в РФ, напоминают «Ведомости». В качестве причины разблокировки ресурса Даванков назвал изменение политики по отношению к российским государственным организациям и журналистам.
Диана Тачаева