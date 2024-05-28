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В правительстве ответили, не пора ли разблокировать соцсеть X

Разблокировка доступа к соцсети X (бывший — Twitter) в России, до того, как будут полностью удалены все незаконные материалы с платформы, считается преждевременной, указано в ответах правительства на запросы депутатов Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X (Twitter) представляется преждевременной.

говорится в ответах, текст которых имеется в распоряжении «Интерфакса»

В ответе отмечается, что решение о блокировке социальной сети X (бывший — Twitter) на территории страны в марте 2022 года было обусловлено нарушением статьи 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающейся распространения содержания, запрещенного в РФ.

Кроме того, в ответах на запросы депутатов ГД было подчеркнуто, что на данный момент не было принято решения о введении ограничений на доступ к видеохостингу YouTube.

Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в РФ, напоминают «Ведомости». В качестве причины разблокировки ресурса Даванков назвал изменение политики по отношению к российским государственным организациям и журналистам.

Диана Тачаева

Госдума
Интернет
закон