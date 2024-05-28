Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

«Что нас продолжает расстраивать, так это стигматизация этого закона со стороны внутренних и внешних игроков, а также их склонность к поспешным выводам. С самого начала закон был назван “российским”. “Российский закон” — это дискредитирующая политическая метафора, призванная заклеймить законодательство и вызвать общественный резонанс», — полагает он.