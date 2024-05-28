Полномочия Зеленского и удары по России. Что Путин сказал журналистам в Ташкенте

События на этом направлении были спровоцированы действиями Запада. «Так это же они провоцировали эти события на этом направлении. Я же полгода, по-моему, назад сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам [населенных пунктов на территории РФ], мы вынуждены будем тогда создавать зону безопасности. Мы к этому и перешли».