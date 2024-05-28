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Полномочия Зеленского и удары по России. Что Путин сказал журналистам в Ташкенте

Верховная власть, согласно украинским законам, после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Глава государства также отметил, что Москве вновь придется принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О легитимности Зеленского

Нужно проводить «серьезный, глубокий анализ» по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, о пролонгации полномочий президента «ничего не сказано».

«Есть статья 111 конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента, тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются».

Об ударах по России западным оружием

Представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу: «Это серьезная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим».

В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне.

О ситуации в Харьковской области

Сейчас основные события в спецоперации разворачиваются вокруг Харькова.

События на этом направлении были спровоцированы действиями Запада. «Так это же они провоцировали эти события на этом направлении. Я же полгода, по-моему, назад сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам [населенных пунктов на территории РФ], мы вынуждены будем тогда создавать зону безопасности. Мы к этому и перешли».

О наемниках на Украине

Россия знает, что на Украине есть западные наемники: «Мы все время слышим в эфире то английскую, то французскую, польскую речь. Мы знаем, что они там есть, так называемые наемники».

Западные инструкторы под видом наемников обслуживают вооружения на Украине, они несут потери: «Им все труднее скрывать эти потери».

Западные военные в случае присутствия на Украине тоже будут находиться в зоне поражения Вооруженных сил России: «Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным. Вне зависимости от того, кто находится на территории Украины».

Заявления о том, что целью иностранных военных может быть разгрузка украинских войск, являются «чушью и дурью».

О переговорах

У России нет ответа на вопрос об участии в каких-то конференциях по Украине, потому что непонятно, о чем идет речь.

Россия никогда не отказывалась вести переговоры по Украине: «Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет, — мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично».

Россия нашла бы развязки с Украиной, если бы той сейчас «командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами».

О возможности признания талибов

Вопрос о признании талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) постоянно обсуждается.

Выстраивать отношения с ними нужно, поскольку «они контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане».

Россия учитывает мнения каждой страны региона по вопросу о признании талибов: «Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию».

Об имперском поведении США

США ведут себя по-имперски, запугивая другие страны, а элиты страны хотят имперский статус сохранить и подчеркнуть: «Многим в Соединенных Штатах это не нравится, многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз».

Об интеграции

Россия не настаивает на присоединении стран к интеграционным процессам на евразийском пространстве, «участвовать или нет — это выбор любого суверенного государства».

Если такая экономика, как Узбекистан присоединится к Евразийскому экономическому союзу, то «объединение от этого только выиграет»: «Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла».

Путин Владимир