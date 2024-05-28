Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС

«Вступление в БРИКС поможет увеличить роль Таиланда на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, у которых есть потенциал для развития, чтобы в будущем играть важную экономическую и политическую роль, особенно в области торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. Это также поможет увеличить роль Таиланда в определении направления международной экономической политики, особенно в контексте реформы международной финансовой системы, способствующей налаживанию сотрудничества в целях развития и использования национальных валют в международных операциях для диверсификации рисков», — говорится в документе.
«Кроме того, вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Оно (объединение — прим. ТАСС) имеет всеобъемлющий характер и не направлено против какой-либо группы», — пришли к выводу участники заседания.
Как отметил пресс-секретарь таиландского правительства Чай Вачаронг, слова которого приводит газета Bangkok Post, страны, которые не являются членами БРИКС, но стремятся присоединиться к объединению, примут участие в саммите БРИКС в Казани
Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС. В настоящее время объединение включает 10 государств. Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.